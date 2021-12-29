Москва, , 03:27 — REGNUM Идея изданного Владимиром Зеленским Приказа №313 об обязательной постановке на воинский учёт женщин вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Об этом 29 декабря ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Если Зеленский хотел добить остатки симпатизирующего ему электората и добавить напряженности в обществе, то ему это удалось. Идея поставить на воинский учет «женщин отдельных профессий» (судя по списку — практически всех) вызвала бурю возмущения», — заявил эксперт.

За короткое время петиция об отмене приказа №313 о постановке женщин на воинский учёт набрала 25 тыс голосов, необходимых для официального рассмотрения. В Раде группа депутатов (из тех же «Слуг народа») уже предложила законопроект о добровольном порядке постановки на учет, отметил политолог.

«Чего еще хочет добиться команда Зеленского таким, мягко говоря, неумным ходом? Убедить в возможности начала полномасштабной войны? Но это уже напоминает притчу о мальчике, который кричал «волки! волки!», — риторически задается вопросом эксперт.

«Возможно, киевская власть решила, что нашла новую статью дохода — штрафы для тех, кто не успеет выполнить требование до конца 2022 года, причем, как с самих «неучтенок», так и с их работодателей. Но не слишком ли дорого обойдется такая идея для самой власти? Узнаем позже», — подчеркнул политолог.

Дудчак уверен, что глупость решений украинской власти компенсируется саботажем со стороны населения. Хотя уже сейчас при устройству на работу требуют соответствующую справку, сообщил эксперт.

Вряд ли кто-то сможет дать точный прогноз по поводу того, что будет с самой Украиной до конца 2022 года. В настоящее время власти Украины могут наблюдать бурную эмоциональную реакцию со стороны населения, заключил Дудчак.

Напомним, что на Украине вступил в силу Приказ №313 об обязательной постановке на воинский учёт женщин ряда профессий в возрасте от 18 до 60 лет.