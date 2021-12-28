Лас-Вегас, США, 29 декабря, 2021, 01:03 — ИА Регнум. AMD и OnePlus последовали примеру других компания и отказались от участия в выставкe потребительской электроники CES 2022. Об этом 28 декабря сообщил портал Engadget.

Процессор компании AMD

Производители не прокомментировали своё решение, но, как отметило издание, наверняка причина в том, что в США растёт число случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Автор статьи отметил, что, таким образом, в CES 2022 будут участвовать не так много крупных компаний.

Отметим, ранее от участия в выставке отказались Amazon, AT&T, GM, Google, Intel, Lenovo, Meta, Microsoft и T-Mobile. Проведение CES 2022 запланировано на 5−8 января 2022 года в здании Westgate Las Vegas Resort & Casino (Лас-Вегас, штат Невада, США).