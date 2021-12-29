Белград, 29 декабря, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Лидер сербской Партии свободы и справедливости Драган Джилас считает, что кандидат от оппозиции победит на президентских выборах в Сербии, а также на муниципальных выборах в Белграде весной 2022 года.

(сс) Medija centar Beograd Драган Джилас

«Я абсолютно уверен, что кандидатами от оппозиции будут люди, которых граждане хотели бы видеть на должностях мэра столицы и президента государства. Кандидат в мэры будет символом всего, чем является Белград— метрополисом с особым духом. Кандидат в президенты Сербии объединит наш народ и наше общество», — процитировало агентство «Бета» слова Джиласа.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать результаты опросов общественного мнения, которые недавно опубликовало агентство «Фактор плюс» и в соответствии с которыми правящую Сербскую прогрессивную партию поддерживает 57% населения, политик заявил, что опросы используются для того, чтобы «обескуражить противников режима».

Напомним, что предыдущие парламентские выборы, которые прошли в Сербии летом 2020 года, Партия свободы и справедливости бойкотировала.