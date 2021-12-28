Амстердам, 29 декабря, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Среди всех новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах на штамм «Омикрон» приходится более 50%, сообщил 28 декабря на своем сайте Национальный институт здравоохранения и окружающей среды королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, указанный вариант SARS-CoV-2 вытеснил «Дельту» и стал доминирующим в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Нидерландах был введен жесткий карантин из-за угрозы распространения штамма «Омикрон».