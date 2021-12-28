Лос-Анджелес, США, 29 декабря, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Кинокомпания RLJE Films объявила месяц премьеры фильма «Вальдо» (Last Looks), главные роли в котором исполнят Мэл Гибсон и Чарли Ханнэм. Об этом 28 декабря сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Закатать в асфальт». реж С. Крэйг Залер. 2018. США, Канада Мэл Гибсон

Картина выйдет как в кинопрокат, так и в онлайн-кинотеатры в феврале 2022 года. В основу сюжета «Вальдо» ляжет одноимённый роман писателя Ховарда Майкла Гулда, который выступает в качестве сценариста проекта.

В центре повествования находится экс-звезда департамента полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо (Хэннэм), который покинул службу и стал жить один в доме, расположенном глубоко в лесу. В какой-то момент он решает расследовать дело эксцентричного актёра Алистера Пинча (Гибсон), которого подозревают в убийстве жены.