Тель-Авив, Израиль, 29 декабря, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Израиль назначил главу диппредставительства в сепаратистском Косово. Об этом израильский МИД сообщил 28 декабря.

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На должность посла Израиля в Косово назначена Тамара Жив, говорится в сообщении.

Кроме главы диппредставительства в Косово, МИД Израиля назначил еще пять послов в разных иностранных государствах.

Напомним, что Израиль признал самопровозглашенную независимость Косово и установил с этим сепаратистским образованием дипломатические отношения в соответствии с Вашингтонским соглашением, подписанных представителями Сербии и Косово в 2020 году.