Кабул, , 00:48 — REGNUM Гуманитарная помощь, поступающая в Афганистан, не доходит в полном объёме до наиболее нуждающихся слоёв населения. Некоторые страны-доноры и международные организации осуществляет поставки помощи, не учитывая социальные и географические реалии Афганистана, и значительная часть этих поставок распределяется по коррумпированным каналам, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Афганистан. Девочка

Ситуацию с распределением гуманитарной помощи в Афганистане прокомментировал изданию глава благотворительного фонда «Хатам аль-Анбиа» Мохаммад Эхсани:

«В Афганистан поступила гуманитарная помощь от стран и международных организаций, но согласно имеющимся оценкам и статистике распределения помощи, лишь самая незначительная её часть дошла до бедняков.

Большая часть международной помощи направляется в провинции. Такие провинции, как Нангархар и Тахар, получили значительную помощь в размере от $250 до $500 в месяц на семью, но семимиллионному Кабулу не было уделено должного внимания.

Природа международной помощи основана на логике её оказания наиболее нуждающимся, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, вызванный бедностью, и должна быть отражением альтруизма и реальной помощи нуждающимся.

Страны и международные организации начали распределять помощь в сельской местности, в то время как сельские жители обычно запасаются всем необходимым в конце осени. Да, они также страдают от бедности, но с точки зрения приоритетности характеристик бедности их условия жизни намного лучше, чем у городских жителей, которые вынуждены делать покупки каждый день.

В настоящее время большая часть государственных служащих уволена, а некоторые из тех, кто остался, не получают зарплату. Как те, кто не получал зарплату в течение четырех месяцев, могут обеспечить своим семьям существование, особенно холодной зимой?

В Кабуле распределение помощи находилось под покровом тайны, и при том, что процесс распределения помощи некоторых стран-доноров проводился в более низком объёме, чем в провинциях, помощь была распределена таким образом, что большая её часть попала не к беднякам, а обеспеченным людям. Также существуют этнические предпочтения при распределении помощи.

При предыдущем правительстве оценки в Кабуле проводились по той же системе, и тогда нуждающимися в самой срочной международной помощи были признаны жители Западного Кабула. Однако мы наблюдаем минимум внимания со стороны международного сообщества и международных организаций к этому региону, а оказанная в незначительном объеме помощь была распределена и использована некоторыми лицами и благотворительными организациями по своему усмотрению.

По нашим оценкам, многие семьи в Западном Кабуле сейчас лишены доступа к еде, а другие могут продержаться от 20 дней до месяца. Следовательно, если гуманитарная помощь не будет соответствовать требуемым стандартам, Западный Кабул окажется на грани гуманитарной катастрофы.

Единственное, что мы могли сделать, это написать письмо и отправить его в ООН и международные агентства по оказанию помощи через СМИ и интернет. В этом письме мы классифицировали бедняков в соответствии с их потребностями и указали, какому количеству людей требуется срочная помощь.

Мы подготовили подробный план на этот счёт и готовы поделиться им с ООН. В этом плане мы предусмотрели прозрачный процесс распределения, исключающий воровство предыдущих коррумпированных каналов, и если он будет реализован, это сократит посредников, а реальным нуждающимся будет предоставлена помощь.

Помощь благотворительных организаций не развязывает ни малейшего узла в жизни бедных людей, поскольку необходимые финансовые ресурсы недоступны для местных благотворительных организаций. Следовательно, единственный способ обеспечить нуждающихся — это международная денежная помощь. Большинство людей в Афганистане не имеют доступа к нормальному жилью в эту холодную пору и ждут помощи».