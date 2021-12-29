Тюмень, , 00:44 — REGNUM В Тюменской области вынесен приговор за убийство человека, совершённое на спор. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в сентябре 2015 года два жителя села Абатское, которым на тот момент был 21 год и 27 лет, распивали алкоголь, катаясь по селу, и, как бы между прочим поспорили на смерть человека. Один из них сказал, что способен убить. Стали искать жертву. На одной из улиц встретили пьяного 50-летнего мужчину, которой шёл домой из гостей.

Они остановили гражданина, предложили довезти домой. Попытка сбежать от убийц у мужчины не увенчалась успехом, его затолкали в автомобиль. В безлюдном месте один из спорщиков пытался избить и задушить жертву, но у него ничего не получилось. Тогда убийца попросил приятеля принести штыковую лопату, которой жертва была добита. Труп сброшен в болото, а лопата — в реку Ишим.

Супруга потерпевшего объявила мужа в розыск. Преступление было раскрыто весной 2021 года. Убийца показал болото, в котором были обнаружены кости жертвы. Генетическая экспертиза подтвердила их принадлежность погибшему.

Тюменский областной суд одного из обвиняемых признал виновным в убийстве и назначил ему 17 лет лишения свободы, другого — в пособничестве в убийстве, назначив 14 лет. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённых в пользу родных погибшего пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.