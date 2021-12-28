Тюмень, 29 декабря, 2021, 00:44 — ИА Регнум. В Тюменской области вынесен приговор за убийство человека, совершённое на спор. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Установлено, что в сентябре 2015 года два жителя села Абатское, которым на тот момент было 21 год и 27 лет, распивали алкоголь, катаясь по селу, и как бы между прочим поспорили на смерть человека. Один из них сказал, что способен убить. Стали искать жертву. На одной из улиц встретили пьяного 50-летнего мужчину, которой шёл домой из гостей.

Они остановили гражданина, предложили довезти домой. Попытка сбежать от убийц у мужчины не увенчалась успехом, его затолкали в автомобиль. В безлюдном месте один из спорщиков пытался избить и задушить жертву, но у него ничего не получилось. Тогда убийца попросил приятеля принести штыковую лопату, которой жертва была добита. Труп сброшен в болото, а лопата — в реку Ишим.

Супруга потерпевшего объявила мужа в розыск. Преступление было раскрыто весной 2021 года. Убийца показал болото, в котором были обнаружены кости жертвы. Генетическая экспертиза подтвердила их принадлежность погибшему.

Тюменский областной суд одного из обвиняемых признал виновным в убийстве и назначил ему 17 лет лишения свободы, другого — в пособничестве в убийстве, назначив 14 лет. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осуждённых в пользу родных погибшего пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.