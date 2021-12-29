Приштина, Сербия, 29 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 28 декабря сообщило о том, что в 2021 году переводы диаспоры в Косово увеличились по сравнению с 2020 годом на 160 миллионов евро и составили 955 миллионов евро.

Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония Работа

Другие расходы нерезидентов в Косово (в т.ч. инвестиции) увеличились на 50% и составили 1,3 миллиарда евро. Ожидается, что облегчение антикоронавирусных мер приведет к росту притоку денежных средств из-за рубежа и росту экономики на 9,9%.

Профессор экономики Мейди Бекташи заявил, что «ни бюджет, ни экономика Косово, не смогли бы нормально функционировать без таких высоких переводов из-за рубежа. Если бы не переводы, социальный и экономический кризис был бы глубже».

Тем не менее Бекташи отметил, что переводы из-за рубежа должны не направляться на покрытие расходов семей косоваров на родине, а превращаться в инвестиции, которые могли бы укреплять экономику края и позволили уменьшить разрыв между заработными платами в Косово и на Западе.

Согласно данным статистического агентства Косово на 2018 год, за рубежом проживают 850 тысяч граждан Косово. Большая их часть работает в Германии, Швейцарии, Австрии и США.