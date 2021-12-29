Токио, , 00:31 — REGNUM Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима сообщил новую информацию о своих будущих играх. Об этом 28 декабря сообщает портал Eurogamer.

Хидео Кодзима Georges Seguin

В недавнем интервью немногословный Кодзима упомянул, что одна из его будущих игр — это «большой проект», а другая — «новый сложный» проект. Журналисты предположили, что говоря «новый» геймдизайнер имеет в виду игру по совершенно новой франшизе, которую запустит его студия Kojima Productions. Отметим, что во время беседы Кодзима подтвердил, что хочет работать не только над видеоиграми.

Напомним, в ноябре 2021 года Kojima Productions открыла в штате США Калифорния подразделение, которое будет специализироваться на выпуске фильмов и контента для телевидения. Геймеры знают Хидео Кодзиму как разработчика игр серии Metal Gear Solid, а также игры Death Stranding.

Читайте ранее в этом сюжете: Хидео Кодзима «перезапустил» работу над своим новым проектом