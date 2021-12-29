Тирана, , 03:08 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама потребовал от министерства энергетики помочь Косово решить проблему снабжения электроэнергией на новогодние праздники. Об этом Рама рассказал 28 декабря на своей странице в «Твиттере».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Албании непросто защитить семьи и небольшие предприятия от грядущей волны энергетического кризиса, которая угрожает всем государствам. Но накануне больших праздников, таких, как Новый год, мы может поделиться с Косово тем, чем мы располагаем», — отметил Рама.

Напомним, что сепаратистское Косово столкнулось с серьезным энергетическим кризисом. Почти неделю местныи потребителям ежедневно отключают электричество на два часа.