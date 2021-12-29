Тернополь, Украина, 29 декабря 2021, 00:21 — REGNUM Крупный пожар произошел на хлебокомбинате в городе Чортков Тернопольской области Украины, 28 декабря сообщила в своем телеграм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.
Огонь охватил 1,3 тысячи квадратных метров на крыше складского здания, который, по предварительной информации, пуст. К его тушению привлекли 35 человек и восемь единиц техники.
Пожарные пытаются не допустить распространения пожара на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. К месту происшествия из Тернополя также направили пожарный поезд. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на сахарном заводе в Киевской области прогремел мощный взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек.
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