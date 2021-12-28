Тернополь, Украина, 29 декабря, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на хлебокомбинате в городе Чортков Тернопольской области Украины, 28 декабря сообщила в своем телеграм-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

Virginie Moerenhout Пожар

Огонь охватил 1,3 тысячи квадратных метров на крыше складского здания, которое, по предварительной информации, стоит пустым. К его тушению привлекли 35 человек и восемь единиц техники.

Пожарные пытаются не допустить распространения пожара на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. К месту происшествия из Тернополя также направили пожарный поезд. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на сахарном заводе в Киевской области прогремел мощный взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек.