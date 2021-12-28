Роквилл, США, 29 декабря, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Компания Bethesda выложила в сеть новый концепт-арт будущей масштабной ролевой игры Starfield на космическую тематику. Изображение было опубликовано 28 декабря на twitter-странице проекта.

Скриншот с YouTube Starfield

На рисунке художники Bethesda показали некую пещеру с кристаллами, в которую входит персонаж. «Какие чудеса вы откроете для себя в далеких пещерах?» — спросила подписчиков администрация аккаунта.

https://twitter.com/StarfieldGame/status/1475496700584333312

Напомним, релиз Starfield запланирован на 11 ноября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра не будет дублирована на русский язык, но получит русские субтитры.