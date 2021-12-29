Москва, , 03:06 — REGNUM Официальные власти Армении хотят снять с себя ответственность за армянское население Нагорного Карабаха и переложить всю её тяжесть на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Усилия действующей армянской власти по перекладыванию ответственности за Нагорный Карабах на российскую сторону имеют достаточно системный и серьёзный характер. И этот процесс зашёл уже очень далеко», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.