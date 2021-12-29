Москва, 29 декабря, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Официальные власти Армении хотят снять с себя ответственность за армянское население Нагорного Карабаха и переложить всю её тяжесть на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Усилия действующей армянской власти по перекладыванию ответственности за Нагорный Карабах на российскую сторону имеют достаточно системный и серьёзный характер. И этот процесс зашёл уже очень далеко», — сказал эксперт.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.