29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова российского вице-премьера о том, что собранный аграриями урожай и предпринятые властями меры позволят избежать резкого подорожания продуктов в начале 2022 года.

Тимур Кондратьев, , 10:06 — REGNUM Заявление российского вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Виктория Абрамченко Government.ru

"Потому что они уже успели вырасти в цене до Нового года, с запасом?» — задаётся вопросом Михаил К.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз скачкообразного роста цен на продукты нам удастся избежать, значит, придётся иметь дело с плавно растущей стоимостью продуктов.

«Поэтому рост будет не «скачкообразный», а просто плавный. В геометрической прогрессии», — подозревает Светлана И.

«Прямо очень интересно получается: причин для роста нет, а сам рост есть. И уже не скачкообразный, а последовательный и систематичный!» — указывает Елена Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что рост стоимости товаров замедлился не потому, что государство начало успешно бороться с такой пагубной тенденцией, а потому что все разумные границы по росту цен были уже перейдены в этом году.

«Ещё месяц назад писали, что торговым сетям было предписание, чтобы те снижали неоправданно завышенные цены. Я не заметила, чтобы цены как-то действительно сдерживали. Наоборот, цены ползут тихой сапой. Да, много товаров со скидками, но остальные выросли выше инфляции. Скидки — это уловки. Остальное — это реальная инфляция, от 10 до 25%, и это не за год, и это не на сезонные овощи и не на импортное мясо. Это на всё!» — отмечает Ева А.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей со скепсисом отнеслась к заявлению Абрамченко. Граждане убеждены, что цены продолжат расти, и даже скачкообразно, невзирая на то, что там людям рассказывали представители власти.

«После Нового года увидим, что все цены подскочат, а слова этих политиков и гроша ломаного не стоят!» — предрекает Виктор П.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти должны были получить крайне негативную оценку своей работы по сдерживанию роста цен, но наказать их попросту некому.

«Как здорово описали героизм властей в сдерживании цен. В былые времена за повышение цен нужно было отвечать по закону. Возможно, что даже по статье «Вредительство» и соответственно за нарушение продовольственной безопасности государства! Земли в России намерено! Кто вас ограничивает в развитии сельского хозяйства?» — интересуется Владимир Т.

Отдельные комментаторы отмечают, что хорошие показатели по урожаю в здоровой ситуации должны были бы привести к тому, что цены поползли вниз, а российскому руководству удаётся лишь замедлить повышение стоимости товаров.

Цены Rotfront.su

«Так если мы собрали хороший урожай, то почему бы цены в таком случае не понизить? А ведь, наоборот, только подняли! А потом якобы роста дальше не будет. Типа уже успели достаточно поднять, с лихвой в этом году, ждите следующего года, повысим цены на всё уже совсем скоро», — пишет Алексей Б.

Напомним, 27 декабря российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала «Россия 24» о том, что предпринятые властями меры и собранный аграриями урожай позволят избежать резкого подорожания продуктов с начала 2022 года.