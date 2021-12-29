Тирана, 29 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 4384 человек выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 366. Об этом сообщило вечером 28 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

fingalo Банк Албании, Тирана

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 208 352 случая заражения коронавирусом, 199 883 человека излечились, скончался 3207 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 98 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5262, из них около половины — 2438 — приходятся на Тирану.