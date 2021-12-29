Приштина, , 03:02 — REGNUM Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи потребовала от турецкого министра обороны Хулуси Акара поддержать Анкару по вопросу вступления Косово в НАТО. Об этом Османи заявила 28 декабря во время визита Акара в Приштину.

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В сообщении кабинета Османи подчеркивается, что собеседники обсудили также возможности расширения военного сотрудничества и закупки военной техники у Турции.

Одной из тем переговоров было сотрудничество в сфере образования офицерских кадров для так называемых «Сил безопасности Косово».

Османи также ознакомила турецкого министра с политической ситуацией на Балканах, отметив «постоянные угрозы и провокации со стороны Сербии с целью дестабилизации региона».

Напомним, что Косово, которое в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН не имеет права на собственные вооружённые силы, ранее приняло решение о трансформации «Сил безопасности Косово» в полноценную армию.