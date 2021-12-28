Лондон, 28 декабря, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Журнал PC Gamer опубликовал список претендентов на титул «Лучшая материнская плата 2021 года», в который вошли три устройства от известных тайваньских производителей. Статья была опубликована 28 декабря на сайте издания.

Материнская плата

Эксперты журнала сообщили, что будут выбирать победителя из трёх вариантов: Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi, Gigabyte X570S Aorus Master и ASRock Z690 Taichi. Они добавили, что сообщат о своём выборе перед Новым годом.

Отметим, ранее PC Gamer опубликовал список претендентов на титул «Лучшего проектора для видеоигр». В него вошли следующие устройства: BenQ X1300I, BenQ TK700STi, Vava Chroma, Xgimi Elfin и Xgimi Halo.