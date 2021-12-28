Москва, 29 декабря, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Власти Нагорно-Карабахской Республики слишком тесно связаны с правящим режимом в Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря сказал политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Primeminister.am Араик Арутюнян и Никол Пашинян

«Действующие власти Нагорного Карабаха являются производными от действующих властей Армении. Мы помним их тесную связь в 2018—2019 годах. Мы помним фотографии, когда президент НКР Араик Арутюнян был замечен в предвыборном штабе партии Никола Пашиняна «Гражданский договор». Мне кажется, что нынешние публичные пикировки — это не более чем игра. Попытки со стороны Степанакерта ответить на дистанцирование режима Пашиняна от карабахского вопроса во многом запоздалые. И сложно сказать, насколько они будут эффективными», — заявил эксперт.

Эксперт отметил, что в НКР пытаются всячески сопротивляться явным намерениям правительства Армении снять с себя ответственность за Карабах, но насколько у действующих карабахских властей, с учётом их связи с режимом Пашиняна, есть ресурсы к сопротивлению, определить сейчас затруднительно.

Напомним, что 27 декабря и парламент, и президент НКР выразили своё несогласие с позицией Никола Пашиняна по поводу возможности возвращения в Нагорный Карабах азербайджанских беженцев.