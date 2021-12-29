Москва, , 02:25 — REGNUM Антикоррупционные органы Украины не могут функционировать должны образом, потому что они представляют угрозу для Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире телеканала «НАШ» народный депутат Украины VIII созыва Сергей Хлань.

Зеленский ЗеПрезидент. youtube.com

«ГБР (Государственное бюро расследований — ИА REGNUM) абсолютно устраивает Зеленского, потому там назначен абсолютно ручной и свой руководитель», — заявил бывший депутат.

«То, что происходит сейчас с назначением руководителя антикоррупционной специализированной прокуратуры — это уже позор на весь мир. Упрямое нежелание назначить того человека, который выиграл конкурс, означает только одно: что и те уголовные дела по конвертам, что расследуются в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ИА REGNUM), не имеют перспектив, пока не будет назначен руководитель специальной антикоррупционной прокуратуры», — сказал Хлань.

По словам депутата, на людей из окружения Зеленского заведено много уголовных дел, они неизбежно выплеснутся в информационное пространство и полностью нивелируют влияние, завоеванное Зеленским с помощью популистского шага с отменой депутатской неприкосновенности.

Напомним, что на Украине в 2015 году были созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Органы формально были призваны бороться с коррупцией на Украине, но на деле превратились в инстанции внешнего управления страной.