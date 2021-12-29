Белград, , 02:17 — REGNUM Мультинациональная компания «Рио Тинто» имеет право подать иск к правительству Сербии в случае отказа сербской стороны от реализации проекта эксплуатации лития на западе Сербии. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 28 декабря.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

«Если Сербия остановит проект «Ядар», компания «Рио Тинто» имеет право подать на нас в суд на основании Закона о горном деле», — рассказала Брнабич телеканалу Н1.

При этом премьер-министр заявила, что сербская сторона не подписала никаких документов, которые были бы обязывающими для Сербии, но при этом она все-таки чем-то обязана компании «Рио Тинто».

«Вы понимаете, когда в 2004 году было выдано первое разрешение на проведение исследований, мы как страна приняли на себя определенные обязательства, так как эта компания вложила деньги. Они будут вкладывать не для того, чтобы что-то обнаружить в Сербии, а для того, чтобы иметь какой-то… (предложение незакончено). Вы думаете, что они филантропы, которые вкладывают 200 млн евро только для того, чтобы проверить, если у нас золото, а когда находят это золото, они должны сказать — пожалуйста, господа, здесь у вас есть золото, а теперь мы пойдем в другое место проводить исследования и вкладывать деньги?», — процитировал телеканал Н1 слова Брнабич.

Напомним, что ранее планы государства разрешить компании «Рио Тинто» строительство литиевого рудника на западе страны вызвали волну демонстраций по всей стране. Организаторами протестов выступили экологические организации.