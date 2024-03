Вашингтон, 28 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Назван победитель номинации «Лучшая настольная игра» премии Golden Issue Award, которую присуждает редакция портала Comicbook. Статья была опубликована 28 декабря на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM «Настольные игры»

В 2021 году журналисты решили удостоить этой премии Marvel United: X-Men!, в основу которой легла кооперативная игра для 2−4 игроков Marvel United про супергероев. Эту настольную игру выпустили компании CMON и Spin Master Games. В номинации она соревновалась с проектами D&D: Fizban's Treasury of Dragons, Marvel Villainous, That Time You Killed Me и Unfathomable.

Отметим, что ранее Comicbook объявил список номинантов на премию Golden Issue Award в номинации «Аниме и манга 2021». В 2020 году награды присудили аниме-сериалу «Магическая битва», фильму «Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут» и манге «Моя геройская академия».