29 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 08:11 — REGNUM На протяжении десятилетий международная космическая станция (МКС) являлась символом дипломатического триумфа в отношениях США и России, обычно изолированного от напряжения на Земле. Практически на протяжении десятилетия российский «Союз» являлся единственным способом для космонавтов НАСА достичь орбиты. Станция также требовала кооперации космических сил двух держав: российский сегмент зависит от электроэнергии, вырабатываемой американскими солнечными батареями, в то время как сама станция работает на российском оборудовании, пишет журналист The New York Times Джо Ролетте.

Советский плакат: Космос должен быть мирным!

На МКС NASA

Однако растущая напряженность в отношениях между США и Россией из-за Украины и других вопросов затрудняют десятилетнюю дружбу между НАСА и Роскосмосом. В то время как космические агентства пытаются заключить соглашения для поддержания сотрудничества на долгие годы, конфликты на земле осложняют кооперацию на орбите.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Г-н Рогозин — верный слуга советского государства. Прежде всего, он верен Владимиру Ленину, а затем — господину Путину. В бывшем СССР ничего не происходит без одобрения Кремля. И если вы думаете, что русские не рассматривают космическую программу как политическую, я призываю вас снять розовые очки китайского производства», — пишет David H.

Дмитрий Рогозин Government.ru

«Еще один пример путинского шантажа США. Мы плохо спланировали снос/разрушение МКС. Опять же, никакого долгосрочного планирования со стороны США. Возможно, было бы неплохо, если бы Байден помирился с Си, поскольку у них скоро будет космическая станция, и они не задерживаются с ее строительством. Кроме того, если у нас нет средств для уничтожения российских орбитальных орудий, то нам лучше быстро их создать. Путин не собирается ослаблять свою решимость быть услышанным в мире. Кроме того, нам лучше заставить SpaceX иметь в резерве спасательный корабль. Он может понадобиться нам раньше, чем ожидалось, чтобы вернуть астронавтов, если у МКС вдруг снова возникнут проблемы с программным обеспечением на орбите», — указывает One More Time.

«Унизительно, что США зависят от российских ракет», — негодует Me.

«Стыдно, что мы перенесем земные проблемы на орбиту и всё там пойдет к чертям», — подчеркивает Tom.

«А может нам стоит отправить украинских астронавтов на орбиту», — размышляет Bob Carroll.

«Партнерство с Россией, насколько я понимаю, было одной из нескольких мер, предпринятых людьми Клинтона, чтобы попытаться хоть как-то повлиять на Россию, которая хромала и металась после Холодной войны, но в период, когда судьба ядерного запаса СССР была неопределенной. (В любом случае, кроме возможных ранних выгод для национальной безопасности, я всё еще жду ответа на вопрос, что какая-либо страна получила от МКС — какая реальная наука была там сделана? Я бы рискнул предположить, что ничего примечательного). «Великий орбитальный индюк», как покойный физик Стивен Вайнберг однажды незабываемо назвал МКС на страницах New York Review of Books. Настоящим и неоспоримым достижением было ее строительство. Кроме того, кто-нибудь, пожалуйста, приведите доводы в пользу того, чтобы продолжать на ней находиться», — просит rational inquirer.

Стивен Вайнберг — американский физик. Wikipedia.org

«К вопросу о космическом мусоре: его будет больше. Похоже, заполнять пустоты мусором — это часть человеческой природы», — иронизирует Richard Wiesner.

«Наши убогие торговые соглашения с Китаем приводят к экономическому отставанию. Теперь мы зависим от России в пилотируемом освоении космоса. Боже, как мы отстаем в мировом лидерстве», — переживает David J.

«Проблема космического мусора реальна, и ее не следует недооценивать. Российские антиспутниковые испытания, в которых виноват Путин, а не российские лидеры, участвующие в программе космической станции, являются одним из источников. Огромные группировки из десятков тысяч малых спутников, которые сейчас выводят на орбиту многочисленные западные коммерческие фирмы, вероятно, представляют собой другой источник. Этот космический мусор представляет собой серьезную угрозу мирному использованию космоса», — подчеркивает Alex.

Распределение космического мусора Nasa.gov

«Некоторое время после 1991 года, когда коммунизм ушел, была надежда, что Россия присоединится к сообществу наций и перестанет терроризировать человечество. Эта надежда умерла с приходом Путина», — верит James Ribe.

«Мы должны просто высадить Россию на следующей автобусной остановке. Как именно мы должны доверять им, если они, по сути, обманывают большинство крупных соглашений? Путин активно стремится дестабилизировать наши демократические институты. Согласившись на автономию Украины и других стран, Россия внезапно вторгается в суверенное государство и захватывает Крым. Затем Россия делает вид, что захватчики — это «сепаратисты». С меня лично достаточно России. Это великая нация в прошлом. Их будущее туманно при Путине и его приближенных. Темное, серое и холодное», — пессимистичен Lake Monster.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничто так не отравляет российско-американские отношения, как пресса, которая игнорирует то, как много общего в культуре и мировоззрении американцев и россиян, и вместо этого проталкивает представление о России как о вражеской стране. Очень жаль. СССР больше нет, и Россия, возможно, является лучшим другом американцев в Азии», — вносит нотки здравого смысла CL.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что российское испытание противоспутникового оружия, проведенное 15 ноября, создало угрозу для астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции.

По его словам, США вместе со своими партнерами будут работать над ответными мерами.

При этом представитель Госдепа США назвал «неискренними и лицемерными» заявления России о неприятии милитаризации космоса.