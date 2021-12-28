Бергамо, Италия, , 23:36 — REGNUM 26-летний форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может стать одноклубником полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом 28 декабря сообщило издание Sky Sport Italia.

Сердар Азмун Кирилл Венедиктов

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун планирует доиграть остаток сезона за санкт-петербургский клуб и только следующим летом принять решение о своем будущем. «Лион» ближе всех к подписанию футболиста.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 1 февраля 2019 года после ухода из казанского «Рубина». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за трансфер игрока 12 миллионов евро.