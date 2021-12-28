Архангельск, , 23:32 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает, что закон о СМИ — иноагентах дискредитирует само словосочетание «иностранный агент».

СМИ. Газета _Alicja_

«Сам по себе этот закон нормальный, в нём ничего нет плохого, что ты сообщаешь, что, если ты получаешь средства из-за рубежа, читатели должны знать, что ты часть финансирования получаешь от зарубежных стран […] Другое дело, что слово «агент» в русском языке носит очень неоднозначную коннотацию. Я думаю, поскольку эти законы действуют в других странах, мы просто эту формулировку перевели с английского языка. Agent и агент — это немного разные вещи. Это может носить от коммерческого смысла до смысла работы на вражескую разведку. Иностранный агент не означает, что это обязательно агент иностранной разведки или человек, который пытается подорвать основы государственного строя. Эта маркировка просто говорит, что издание в том числе финансируется из-за рубежа. Дальше каждый сам делает выводы. Это нормальная история, когда люди показывают то, откуда получают финансирование», — заявил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об иноагентах и принципалах внесен в Госдуму.