Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Американская платформа Genius опубликовала список артистов с наиболее популярными текстами композиций в 2021 году. Соответствующая информация появилась на странице Genius в Instagram 28 декабря 2021 года.

Канье Уэст Piotr Drabik

https://www.instagram.com/p/CYB3Llvrvh9/

По подсчетам платформы, тексты песен Канье Уэста (Йе) стали самыми востребованными в 2021 году, их искали более 34 миллионов раз. В тройку лучших также вошли Тейлор Свифт и Drake (Обри Дрейк Грэм).

Напомним, что Genius представляет собой открытое хранилище аннотаций и интерпретаций различных текстов треков, документов, новостей и прочего. Запуск платформы состоялся в 2009 году.

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