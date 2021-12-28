Таллин, 28 декабря, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина тревожат многие страны Запада, так как страны «восточного крыла ЕС» могут «обойти стороной», заявил 28 декабря президент Эстонии Алар Карис в интервью русскоязычному телеканалу ETV+.

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«Сегодня ситуация сравнительно сложная и она меняется практически каждый день. Но в данным момент я считаю, что вести переговоры с Путиным должны не я в одиночку, и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе. Думаю, в данный момент это самая важная задача», — заявил Карис.

При этом он также заявил, что даже готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, если поступит предложение, нужно будет на него отреагировать. И если будет причина встретиться с Путиным, это нужно будет сделать», — рассказал Карис.

Он особо отметил, что ранее состоявшиеся переговоры Путина и Байдена встревожили многих сателлитов США.

«Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, восточного крыла ЕС и другие страны. Не мы одни ощутили себя задетыми. Задетой ощутила себя Канада и другие государства. Беседы ведутся, но о чем именно, мы не знаем», — пожаловался президент Эстонии.