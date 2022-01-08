Лос-Анджелес, США, 8 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Опубликован топ-11 лучших кинотрейлеров, которые кинокомпании выпустили в 2021 году. Об этом сообщил портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Журналист Крейг Элви включил в свой список трейлеры к хоррор-триллеру «Титан», фильму «Матрица: Воскрешение», драматическому триллеру «Свинья» с Николасом Кейджем, шекспировской драме «Макбет» (The Tragedy of Macbeth) с Дензелом Вашингтоном, комедии «Шалом, папик!» (Shiva Baby) и драматической чёрно-белой ленте C'mon C'mon с Хоакином Фениксом.

В топ-5 вошли трейлеры к проектам «Легенда о Зелёном рыцаре» (The Green Knight), «Лакричная пицца», «Прошлой ночью в Сохо» и «Человек-паук: Нет пути домой». Первое место автор статьи отдал трейлеру нового кинокомикса «Бэтмен».

Напомним, нового «Бэтмена» снимает режиссёрМэтт Ривз («Монстро», «Планета обезьян: Война», «Планета обезьян: Революция»). Главные роли в картине исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррел, Джеффри Райт и другие известные актёры. Премьера запланирована на 3 марта 2022 года.