Мадрид, 28 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. 33-летний бразильский фланговый атакующий защитник «Реала» Марсело может завершить профессиональную карьеру футболиста в конце текущего сезона, если не продлит контракт с мадридским клубом. Об этом сообщила испанская газета Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Марсело

Текущее соглашение Марсело со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент информации о том, что руководство «Реала» намерено продлевать контракт с бразильцем, не поступало.

В текущем сезоне Марсело, проиграв конкуренцию Ферлану Менди за место в стартовом составе, принял участие лишь в пяти матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.