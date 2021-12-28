Лондон, 28 декабря, 2021, 23:27 — ИА Регнум. 25-летний фланговый атакующий защитник «Челси» и сборной Англии Бен Чилуэлл в ближайшее время перенесет операцию на связке колена и, вероятнее всего, больше не сыграет за лондонский клуб в этом сезоне. Об этом 28 декабря сообщило издание The Guardian.

S. Plaine Бен Чилуэлл

Бен Чилуэлл получил тяжелую травму 23 ноября 2021 года в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с туринским «Ювентусом». После игры у футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В текущем сезоне Бен Чилуэлл принял участие в двенадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Англии на счету латераля 2 (1+1) очка по системе гол+пас в пяти тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022.