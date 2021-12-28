Сербские экологи 3 января продолжат демонстрации против «Рио Тинто»
Белград, 29 декабря, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Союз экологических организаций Сербии планирует организовать 3 января новые акции по блокированию дорог в разных сербских городах. Об этом говорится в сообщении ассоциации, распространенном 28 декабря.
Уже сейчас стало понятно, что сербское правительство не отменит решение об открытии литиевого рудника компании «Рио Тинто» в западной Сербии, подчеркивается в сообщении. Поэтому экологические организации намерены продолжить протесты против эксплуатации лития в ущерб окружающей среде.
Начало акции протеста намечено на 3 января в 13 часов.
«Сначала мы заблокируем дороги на три часа, а потом протестные акции будут продолжаться все дольше и масштабнее, пока президент не отменит решение и не уберет «Рио Тинто» из долины реки Ядар и Сербии. Пути назад нет, так как Сербия — это все, что у нас осталось. Мы не политики, а простые граждане, которые не хотят литиевый рудник рядом с собой», — отметил Союз экологических организаций Сербии.
Напомним, что ранее президент Александр Вучич заявил, что проект «Ядар» не будет отменен. При этом он обвинил «бывшую власть» в том, что она привела в Сербию компанию «Рио Тинто».