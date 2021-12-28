Белград, 29 декабря, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Союз экологических организаций Сербии планирует организовать 3 января новые акции по блокированию дорог в разных сербских городах. Об этом говорится в сообщении ассоциации, распространенном 28 декабря.

(сс) Hermann Luyken Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии

Уже сейчас стало понятно, что сербское правительство не отменит решение об открытии литиевого рудника компании «Рио Тинто» в западной Сербии, подчеркивается в сообщении. Поэтому экологические организации намерены продолжить протесты против эксплуатации лития в ущерб окружающей среде.

Начало акции протеста намечено на 3 января в 13 часов.

«Сначала мы заблокируем дороги на три часа, а потом протестные акции будут продолжаться все дольше и масштабнее, пока президент не отменит решение и не уберет «Рио Тинто» из долины реки Ядар и Сербии. Пути назад нет, так как Сербия — это все, что у нас осталось. Мы не политики, а простые граждане, которые не хотят литиевый рудник рядом с собой», — отметил Союз экологических организаций Сербии.

Напомним, что ранее президент Александр Вучич заявил, что проект «Ядар» не будет отменен. При этом он обвинил «бывшую власть» в том, что она привела в Сербию компанию «Рио Тинто».