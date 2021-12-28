Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Американский рэп-музыкант Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) поделился отрывком будущего материала. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 28 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

https://www.instagram.com/p/CYAp6U7lJUU/

Предположительно, представленная композиция войдет в пятую часть мини-альбомов под названием A Love Letter To You. Ее выход запланирован на 2022 год.

Напомним, что за свою карьеру Trippie Redd выпустил пять микстейпов, а также четыре альбома. 21 декабря 2021 года состоялась премьера его последнего на текущий момент микстейпа Hate Is Dead.

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