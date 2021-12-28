Атак, , 23:20 — REGNUM Взрыв, предположительно, в результате попадания ракеты, прогремел на юге Йемена 28 декабря, сообщает Aden al-Gad.

Йемен Ibrahem Qasim

Уточняется, что взрыв произошёл вблизи аэропорта города Атак (провинция Шабва). Предполагается, хуситы «Ансар Аллах» запустили ракету в сторону подконтрольного правительственным войскам населённого пункта.

Напомним, в Шабве второй день продолжается наступление коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на три района, подконтрольных хуситам — Байхан, Усайлан и Эйн.

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