Москва, , 01:59 — REGNUM Армянские власти готовы пойти на любые условия, выдвигаемые Турцией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Турецкий флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Режим Пашиняна готов пойти на всё, что ему продиктуют его турецкие и связанные с ними азербайджанские партнёры. Складывается ощущение, что действующие армянские власти отказались от всех тех позиций, на которых стояли их предшественники, и готовы выполнить любые предварительные условия Турции и Азербайджана в тот удобный момент, когда это можно будет сделать», — сказал эксперт.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях высказался о возможности проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.