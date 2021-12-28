Москва, 29 декабря, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Армянские власти готовы пойти на любые условия, выдвигаемые Турцией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

«Режим Пашиняна готов пойти на всё, что ему продиктуют его турецкие и связанные с ними азербайджанские партнёры. Складывается ощущение, что действующие армянские власти отказались от всех тех позиций, на которых стояли их предшественники, и готовы выполнить любые предварительные условия Турции и Азербайджана в тот удобный момент, когда это можно будет сделать», — сказал эксперт.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях высказался о возможности проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.