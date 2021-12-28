Эксперт: режим Пашиняна готов пойти на любые уступки Азербайджану и Турции
Москва, 29 декабря, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Армянские власти готовы пойти на любые условия, выдвигаемые Турцией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
«Режим Пашиняна готов пойти на всё, что ему продиктуют его турецкие и связанные с ними азербайджанские партнёры. Складывается ощущение, что действующие армянские власти отказались от всех тех позиций, на которых стояли их предшественники, и готовы выполнить любые предварительные условия Турции и Азербайджана в тот удобный момент, когда это можно будет сделать», — сказал эксперт.
Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях высказался о возможности проведения встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.