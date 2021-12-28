Берлин, 28 декабря, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» в ближайшее время может стать доминирующим на территории Германии, сообщает 28 декабря издание Spiegel.

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По данным Института Роберта Коха (RKI), на сегодняшний день в Германии зарегистрировано уже 10 443 случая заражения новым вариантов вируса.

При этом отмечается, что фактическое число случаев заражения может быть значительно выше, поскольку RKI учитывает только те случаи, в которых заболевание было выявлено с помощью полногеномного секвенирования или специального ПЦР-теста, способного обнаружить новый штамм.