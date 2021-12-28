Лондон, 28 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. 28-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер согласовал с мадридским «Реалом» условия предварительного контракта. Об этом 28 декабря сообщил журналист Руди Галетти.

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Текущее соглашение Рюдигера с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Летом футболист станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер готов продлить с «Челси» соглашение лишь в том случае, если будет получать около 12 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер сыграл в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил два гола в ворота «Лестер Сити» и «Тоттенхэма».