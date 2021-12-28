Хельсинки, 28 декабря 2021, 23:11 — REGNUM Финская студия Remedy Entertainment совместно с китайской компанией Tencent разрабатывает бесплатный кооперативный шутер (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия). Об этом 28 декабря сообщает портал Engadget.

Игра Control Remedy
Игра Control Remedy

Проект получил название Vanguard, как пояснили разработчики, они решили принести свой «повествовательный опыт» и подход к геймплею в «захватывающую» многопользовательскую кооперативную игру. В Remedy отметили, что пока не готовы показать Vanguard геймерам, поскольку проект сейчас находится на стадии проверки работоспособности концепции.

Remedy будет сама издавать игру в ряде стран, Tencent выступит в качестве издателя Vanguard на азиатском рынке. Отмечается, что финансирование проекта компании осуществляют совместно.

Напомним, геймеры знают Remedy Entertainment как разработчика игр Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и других. Сейчас студия работает над игрой Alan Wake 2, релиз которой состоится в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Alan Wake 2 будет более страшной и жестокой, чем первая часть