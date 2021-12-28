Хельсинки, 28 декабря, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Финская студия Remedy Entertainment совместно с китайской компанией Tencent разрабатывает бесплатный кооперативный шутер (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия). Об этом 28 декабря сообщает портал Engadget.

Игра Control Remedy

Проект получил название Vanguard, как пояснили разработчики, они решили принести свой «повествовательный опыт» и подход к геймплею в «захватывающую» многопользовательскую кооперативную игру. В Remedy отметили, что пока не готовы показать Vanguard геймерам, поскольку проект сейчас находится на стадии проверки работоспособности концепции.

Remedy будет сама издавать игру в ряде стран, Tencent выступит в качестве издателя Vanguard на азиатском рынке. Отмечается, что финансирование проекта компании осуществляют совместно.

Напомним, геймеры знают Remedy Entertainment как разработчика игр Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и других. Сейчас студия работает над игрой Alan Wake 2, релиз которой состоится в 2023 году.