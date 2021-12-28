* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 декабря, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили жёсткие меры для разгона очередной демонстрации женщин в Кабуле, передаёт 28 декабря информационное агентство «Шафакна».

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Сообщается, что для разгона протестующих были применены воздушные пушки, в результате чего пострадали шестеро демонстрантов.

По данным агентства, в ходе акции также были задержаны трое журналистов. У них были изъяты фотоаппараты, после чего они были доставлены на допрос.

Напомним, 28 декабря в столице Афганистана прошла очередная акции протеста женщин, требующих прекращения дискриминации и обеспечения равных прав.