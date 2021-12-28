Киев, 28 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совершает преступления «через систему искривленного правосудия», при этом ненавидит своего предшественника и боится его, заявил 28 декабря экс-президент Украины Пётр Порошенко в интервью украинскому «5 каналу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

При этом Порошенко заявил, что, объявив ему подозрение в госизмене, Зеленский «сделал подарок Путину».

«Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года… Это переворот, потому что то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Порошенко оставил должность президента Украины, против него было возбуждено несколько десятков уголовных дел.