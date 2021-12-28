28 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:31 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден выразил недовольство по поводу действующих ограничений для президента на перемещение заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Власть Байдена в этом вопросе ограничивает закон на 2022 год о полномочиях президента в области национальной обороны. При этом американский лидер утверждает, что данные ограничения угрожают национальной безопасности США.

Алессандро Маньяско. Допрос с пытками в тюрьме инквизиции. 1710

Раздел 1032 данного закона запрещает Белому дому использовать средства в целях передачи заключенных из Гуантанамо иностранным государствам.

Конгресс запретил президентам перемещать заключенных тюрьмы Гуантанамо после того, как экс-президент Барак Обама пообещал закрыть сооружение во время своего второго срока в Белом доме. Обама не смог исполнить свои намерения, так как Конгресс заблокировал выделение федеральных средств, чтобы, по мнению законодателей, защитить американскую землю от потенциального вторжения преступников.

Тюрьма Гуантанамо Kathleen T. Rhem

В этом году массивный закон об оборонном бюджете на $770 млрд, который Байден подписал 27 декабря, оставляет данные ограничения в силе.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Конечно, он возражает, Обама сказал ему освободить террористов в тех странах, где их можно спонсировать», — пишет MacWatts.

«Заключенных в этой тюрьме можно перевозить только после смерти. Всё остальное подвергнет нас опасности», — считает diboll101.

«Задержанных 6 января не выпускают под залог, хотя их вина не доказана? А Байден беспокоится о правах заключенных в Гуантанамо?» — недоумевает laterondems.

«Вы верили, что Байден и его приближенные действительно заботятся о конституционных правах обвиняемых? Просто посмотрите на решения судей крайне левого крыла, которые наблюдают за процессом 6 января. История покажет, что у нацистов и Байдена один и тот же подход к правительству. Подавление народа любыми средствами», — отвечает constitutionalbob.

«Хм. Другими словами, отправка их в другие страны, которые могут их немедленно освободить, ни в коей мере не будет угрожать национальной безопасности, в отличие от содержания их под замком Гуантанамо навсегда. Верно. Так держать, Байден!» — отмечает TheProdigalSon.

Прибытие задержанных в тюрьму Гуантанамо. Январь 2002 год Shane T. McCoy, U.S. Navy

«Боже, да сам Байден угрожает национальной безопасности США», — считает imatteryoumatter.

«Я знаю, что он многого не знает, но его кураторы должны помнить, что несколько бывших заключенных Гуантанамо были освобождены из тюрьмы в Афганистане (и сейчас занимают высокие посты среди боевиков) после того, как администрация сбежала, как испуганные маленькие девочки…» — указывает letmesplainsumpintoyou.

«В какой момент мы назовем Байдена внутренним террористом? Очевидно, что у него больше общего с теми, кто хочет напасть на нашу страну, чем с нашими гражданами», — злится CaliforniaBoomer72.

«Он как недисциплинированный ребенок, который должен трогать всё, что ему не положено трогать. Затем он придумывает какое-то неубедительное оправдание, почему он должен возиться с тем, с чем он не должен возиться», — пишет tradervic.

«Если бы Байден действительно беспокоился о национальной безопасности, он бы ушел в отставку. Его сын скомпрометирован, и он сам, по сути, тоже. Его отказ от граждан США в Афганистане, многие из которых до сих пор там находятся, был усугублен тем, что он также оставил там современное оружие на сумму 85 миллиардов долларов. Большинство законных стран не имеют в своем распоряжении такого количества оружия, а террористы получили его бесплатно. Оставлять заложников и высококлассное оружие в руках террористов — это серьезная угроза нашей национальной безопасности», — размышляет chile10001751.

Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России надеется, что новая администрация Соединённых Штатов закроет тюрьму в Гуантанамо, тем самым выполнив взятое предыдущей администрацией обещание.

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией Джорджа Буша — младшего для лиц, обвиняемых властями США в том числе в терроризме и ведении войны на стороне противника. Спецобъект находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.

Предшественник предыдущего президента США Дональда Трампа Барак Обама распорядился закрыть тюрьму в Гуантанамо, печально известную пытками заключенных и удерживанием их без суда и следствия. Конгресс тогда отказался финансировать закрытие тюрьмы, а Трамп, став президентом, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные в тюрьме, где содержатся около 40 узников, не появляются.