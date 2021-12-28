Болонья, Италия, , 23:06 — REGNUM 24-летний нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Гус Тиль, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Фейеноорд», может продолжить карьеру в Италии. Как сообщается на портале Calcionline, в услугах футболиста заинтересована «Болонья».

Гус Тиль Анна Нэсси

Также сообщается, что «Болонья» предпримет попытку подписать Гуса Тиля летом 2022 года после завершения текущего сезона и возвращения футболиста в московский клуб.

В текущем сезоне Гус Тиль принял участие в тридцати матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Гус Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из АЗ (Алкмар). Московский клуб заплатил за нидерландского футболиста 18 миллионов евро. На данный момент стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.