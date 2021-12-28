Приштина, , 23:09 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 28 декабря провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Хулюси Акар Securityconference.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи министры заявили о приверженности продолжению военного сотрудничества.

Мехай пообещал, что Косово не забудет вклада Турции в становление армии Косово и назвал ее одним из главных спонсоров Сил безопасности Косово.

Акар отметил, что в Турции внимательно следят за происходящим на Балканах, в том числе за событиями на севере Косово и диалогом Белграда и Приштины, и придают большое значение отношениям с Косово.

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