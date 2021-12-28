Приштина, Сербия, 28 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 28 декабря провел встречу с турецким коллегой ХулусиАкаром.

Securityconference.org Хулюси Акар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи министры заявили о приверженности продолжению военного сотрудничества.

Мехай пообещал, что Косово не забудет вклада Турции в становление армии Косово и назвал ее одним из главных спонсоров Сил безопасности Косово.

Акар отметил, что в Турции внимательно следят за происходящим на Балканах, в том числе за событиями на севере Косово и диалогом Белграда и Приштины, и придают большое значение отношениям с Косово.