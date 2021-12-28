Кабул, , 23:00 — REGNUM В афганской столице Кабуле 28 декабря прошла очередная акции протеста женщин, требующих прекращения дискриминации и обеспечения равных прав, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Участницы демонстрации вышли с лозунгами «Мы, женщины, проснулись, мы ненавидим дискриминацию», «Мы — голос голодных людей». Протестующие также выступили за создание демократического правительства, построенного на принципах соблюдения прав человека.

Ранее женщины уже провели многочисленные демонстрации против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и ряде провинций.

После смены власти в Афганистане женщины и девушки сталкиваются с различными ограничениями в сфере образования и занятости.

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно издало директиву, согласно которой, женщин в длительных поездках должен сопровождать близкий родственник, а также они должны носить хиджаб.

Критику данной меры со стороны правозащитников заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани назвал «негативной пропагандой», заявив, что новое правительство привержено соблюдению прав всех граждан, независимо от пола, а также отметил, что «право женщин на работу и образование определяется в рамках исламского права».