Токио, , 22:59 — REGNUM Геймдизайнер Хидэтака Миядзаки, руководящий разработкой Elden Ring, заявил, что он, скорее всего, не будет проходить эту игру. Об этом 29 декабря сообщает портал PCGamesN.

Elden Ring Bandai Namco

В очередном интервью разработчик сказал, что если бы у него было желание поиграть, или если бы речь шла об «идеальном игровом мире», то Elden Ring подошла бы по требованиям.

«Знаете, я, вероятно, в итоге не буду играть в Elden Ring, потому что это игра, которую я сделал сам. Это своего рода моя личная политика», — заявил Миядзаки, добавив, что он сможет испытать те же эмоции, что и «новичок», попавший в этот мир.

Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2019 года. Хидэтака Миядзаки работал над этим проектом вместе с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином.

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