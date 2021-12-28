Токио, 28 декабря 2021, 22:59 — REGNUM Геймдизайнер Хидэтака Миядзаки, руководящий разработкой Elden Ring, заявил, что он, скорее всего, не будет проходить эту игру. Об этом 29 декабря сообщает портал PCGamesN.

Elden Ring
Elden Ring
Bandai Namco

В очередном интервью разработчик сказал, что если бы у него было желание поиграть, или если бы речь шла об «идеальном игровом мире», то Elden Ring подошла бы по требованиям.

«Знаете, я, вероятно, в итоге не буду играть в Elden Ring, потому что это игра, которую я сделал сам. Это своего рода моя личная политика», — заявил Миядзаки, добавив, что он сможет испытать те же эмоции, что и «новичок», попавший в этот мир.

Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2019 года. Хидэтака Миядзаки работал над этим проектом вместе с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Игры престолов»: видеоигры сегодня стали значимее фильмов